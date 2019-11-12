Kestelspor'da şok

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Kestelspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz pazar günü deplasmanda lider Manavgat Belediyespor'u 4-1 yenerek zirveyi ele geçiren temsilcimiz Kestelspor'da, sağ bek Şükrü Can Yılmaz ve sol bek Onur Kaya'nın 2 ay sahalardan uzak kalacakları öğrenildi. Manavgat Belediyespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Şükrü Can ve Onur Kaya'nın sakatlıkları, mavi beyazlı camiada şok etkisi yarattı. Öte yandan, sakatlığı bulunan 2 futbolcunun yanı sıra Manavgat Belediyespor maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Bulut Akbaş'ın da yokluğu, Ortaca Belediyespor maçı hazırlıklarını başlatan teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Ligin ilk yarısında bitime 5 hafta kala Kestelspor'u zor bir süreç bekliyor.