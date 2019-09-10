Kestelspor'da şok ayrılık
Kestelspor'un sezon başında Bursa Yıldırımspor'dan transfer ettiği savunma oyuncusu Selcan Pekkanlı, ligin başlamasına 10 gün kala sözleşmesini fesh ederek Bursa Zaferspor'a gitti
SPOR 10.09.2019, 12:53
BU yıl Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Kestelspor'da bir oyuncu daha sözleşmesini fesh ederek başka kulübe gitti. Mavi beyazlı kulübe sezon başında Bursa Yıldırımspor'dan büyük umutlarla transfer edilen savunma oyuncusu Selcan Pekkanlı, kulübü ile olan sözleşmesini fesh ederek Bursa Zaferspor'a imza attı. Ligin başlamasına 10 gün kala yaşanan bu ayrılık mavi beyazlı ekipte şok etkisi yarattı. BAL Ligi hazırlıklarını sürdüren ancak ekonomik sıkıntılardan dolayı rahat hareket etmekte zorlanan Kestelspor yönetiminin, lig başlayana kadar daha büyük sorunları da halletme uğraşı içerisinde olduğu gelen bilgiler arasında.
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