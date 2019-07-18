Kestelspor'da harekat sürüyor

BU yıl Alanya'yı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek olan Kestelspor'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Kestelspor Başkanı Levent Uğur'un liderliğinde çalışmalarını sürdüren mavi beyazlı takım, Konyaspor'un altyapısında yetişen ve daha sonra 2. Lig'de Anadolu Selçukluspor, 3. Lig'de Tepecik Belediyespor ve Erzin Belediyespor formaları giyen, geçen sezonu ise Silifke Belediyespor'da tamamlayan orta saha oyuncusu Yılmaz Lüle'yi transfer etti. Kestelspor, forvete de takviye yaparak geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mehmet Küçükdurmuş ile el sıkıştı. Tekirdağspor, Yomraspor ve Doğu Karadeniz grubunda Araklıspor'da forma giyen Küçükdurmuş, bu sezon 19 gol atma başarısı göstererek gol kralı oldu. Savunmaya takviye yapmayı da ihmal etmeyen mavi beyazlılar, Silifkespor'un başarılı sol beki ve Futsal Milli Takımımızın oyuncusu Tugay Şahin ile anlaşarak kadroya dahil etti. Transferlerin Kestelspor camiasına hayırlı olmasını dileyen başkan Levent Uğur, "Bu yıl BAL Ligi'nde güzel bir mücadele sergilemek istiyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 21:35