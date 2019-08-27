Kestelspor'da ayrılık: Şampiyonluğa katkı yapmıştı

KESTELSPOR Başkanı Levent Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Erkan Sütçü'ye teşekkür etti. Uğur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geçen yıl takımımızın şampiyonluğunda büyük emeği olan Erkan Sütçü kardeşimizle yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonra ki hayatında ve futbol kariyerinde başarılar dileriz. Teşekkürler Erkan."