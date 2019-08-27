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Kestelspor'da ayrılık: Şampiyonluğa katkı yapmıştı

Bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Kestelspor, deneyimli golcüsü Erkan Sütçü ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz yıl kazanılan Süper Amatör Lig (SAL) şampiyonluğuna attığı gollerle büyük katkı veren Erkan, futbol hayatına farklı bir takımda devam edecek

SPOR 27.08.2019, 19:51 27.08.2019, 19:55 Enes Subaşı
Kestelspor'da ayrılık: Şampiyonluğa katkı yapmıştı
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KESTELSPOR Başkanı Levent Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Erkan Sütçü'ye teşekkür etti. Uğur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geçen yıl takımımızın şampiyonluğunda büyük emeği olan Erkan Sütçü kardeşimizle yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonra ki hayatında ve futbol kariyerinde başarılar dileriz. Teşekkürler Erkan."

#Erkan Sütçü #Bölgesel Amatör Lig
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