Kestelspor coştu bir kere 3-0
BAL Ligi 7. Grup 7. hafta maçında bugün Kepez Belediyespor'u ağırlayan temsilcimiz Kestelspor, rakibini 3-0 yenerek zirve inadını sürdürdü
ALANYA'NIN Bölgesel Amatör Lig'deki (BAL) gururu Kestelspor, üst üste 5. kez kazanarak yükselişini sürdürdü. Lige Karaman Belediyespor yenilgisi ile başlayan, ardından Yatağanspor ile de berabere kalan mavi beyazlılar, daha sonra sırasıyla Isparta 32 Spor, Denizli Sarayköyspor, Konya Ereğlispor ve Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u devirdi. Kestelspor'un son kurbanı ise Kepez Belediyespor oldu. BAL Ligi 7. hafta maçında bugün Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanan maçta Kestelspor, rakibini 3-0 yenerek muhteşem bir galibiyet aldı. Çok sayıda taraftarın da 90 dakika boyunca desteklediği mavi beyazlılar, elde ettikleri bu galibiyetle 16 puana yükseldi. Lider Manavgat Belediyespor da deplasmanda konuk olduğu MAKÜ'yü 2-1'le geçti. Kestelspor, haftaya lider Manavgat Belediyespor ile deplasmanda zirve savaşı verecek.
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