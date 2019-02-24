Kestelspor Beymelek'e takıldı 2-2

BU sezon Antalya Süper Amatör Küme'de fırtına gibi esen ve 17'de 17 yapan Kestelspor, 18. maçında Beymelek Belediyespor'a konuk oldu. Maça iyi başlayan taraf Kestelspor oldu ve 21'de Yalçın Akdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Beymelek, bu gole 32'de Ali Kayhan ile cevap verdi ve skoru eşitledi. 79. dakikada Yalçın Akdoğan kendisinin ve takımının 2. golünü attı. Mücadelede son sözü ise Melih Bekil söyledi. Beymelek'in 2. golüne imza atan Melih, takımına 1 puan kazandırdı. Beymelek maçına kadar 17'de 17 yapan Kestelspor, 18. maçında berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı. Temsilcimiz bu beraberlikle 52 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.