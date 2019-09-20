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Kestelspor başlıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2019-2020 sezonu maçları, bu haftasonu oynanacak karşılaşmalarla başlıyor

SPOR 20.09.2019, 20:51
Kestelspor başlıyor
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ALANYA ilk kez BAL'da bir takımla temsil edilecek. Geçen sezonu Süper Amatör Lig'de namağlup tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Alanya temsilcisi Kestelspor, ilk maçına deplasmanda çıkacak. Antalya temsilcileri Manavgat Belediyespor ve Kepez Belediyespor ile birlikte BAL 7. Grup'ta mücadele edecek olan Kestelspor, sezonun ilk karşılaşmasında yarın Karaman Belediyespor'a konuk olacak. Karaman Kemal Kaynaş Stayumu'ndaki mücadele saat 15.00'de başlayacak.

#Kestelspor #Spor Toto Bölgesel Amatör Lig
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7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
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2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
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