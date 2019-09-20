Kestelspor başlıyor

ALANYA ilk kez BAL'da bir takımla temsil edilecek. Geçen sezonu Süper Amatör Lig'de namağlup tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Alanya temsilcisi Kestelspor, ilk maçına deplasmanda çıkacak. Antalya temsilcileri Manavgat Belediyespor ve Kepez Belediyespor ile birlikte BAL 7. Grup'ta mücadele edecek olan Kestelspor, sezonun ilk karşılaşmasında yarın Karaman Belediyespor'a konuk olacak. Karaman Kemal Kaynaş Stayumu'ndaki mücadele saat 15.00'de başlayacak.