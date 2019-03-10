Kestelspor BAL Ligi'nde

ANTALYA Süper Amatör Küme'nin yenilgisiz lideri Kestelspor, bugün deplasmanda Kınıkspor'a konuk oldu. Rakibi ile 1-1 berabere kalan mavi beyazlılar, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Yalçın Akdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçen temsilcimiz, 40. dakikada Bilal Demir'in golüne engel olamadı ve ilk yarıda soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle girdi. Kestelspor ikinci yarıda galibiyeti çok istese de geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı. Maç sonunda rakibi ile 1-1 berabere kalan Kestelspor, elde ettiği beraberlikle 56 puana yükseldi. Ligin bitimine 5 hafta kala en yakın rakibi olan Antalya Asat Gençlikspor'a 13 puan fark atan Kestelspor, Asat Gençlikspor'un 1 maçı BAY olarak geçecek olmasından dolayı şampiyonluğunu ilan etti ve Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi.