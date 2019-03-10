ANTALYA Süper Amatör Küme'nin yenilgisiz lideri Kestelspor, bugün deplasmanda Kınıkspor'a konuk oldu. Rakibi ile 1-1 berabere kalan mavi beyazlılar, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Yalçın Akdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçen temsilcimiz, 40. dakikada Bilal Demir'in golüne engel olamadı ve ilk yarıda soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle girdi. Kestelspor ikinci yarıda galibiyeti çok istese de geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı. Maç sonunda rakibi ile 1-1 berabere kalan Kestelspor, elde ettiği beraberlikle 56 puana yükseldi. Ligin bitimine 5 hafta kala en yakın rakibi olan Antalya Asat Gençlikspor'a 13 puan fark atan Kestelspor, Asat Gençlikspor'un 1 maçı BAY olarak geçecek olmasından dolayı şampiyonluğunu ilan etti ve Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi.
Kestelspor BAL Ligi'nde
Süper Amatör Küme'deki temsilcimiz Kestelspor, yıllardır hayalini kurduğu BAL Ligi'ne nihayet yükseldi. Bugün deplasmanda Kınıkspor'a konuk olan temsilcimiz, 1-1 biten maçın ardından 56 puana yükseldi ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek BAL Ligi'ne yükseldi.