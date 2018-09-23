Kestelspor acımadı 3-0

Bu sezon lige farklı bir başlangıç yapan Kestelspor, Korkuteli'nin ardından Muratpaşa'ya da acımadı. Rakibini 3-0 mağlup eden turuncu yeşilliler, ikinci hafta maçları sonunda da liderliği kimseye kaptırmadı

Kestelspor acımadı 3-0
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ANTALYA Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizden Kestelspor, bugün sahasında Muratpaşa Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmaya baskılı başlayan mavi beyazlılar, 34. dakikada Ertuğrul Keleş ile öne geçti 1-0. Serkan Ak'ın golüyle 42'de farkı 2'ye çıkaran temsilcimiz, Ertuğrul Keleş'in 58. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı. Rakibini net bir skorla 3-0 yenerek puanını 6'ya yükselten Kestelspor, zorlu maratonda rakiplerine korku saldı. Kestelspor, haftaya Manavgatspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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