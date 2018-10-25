Kestelspor'a moral yemeği

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katıldığı yemeğe, futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler büyük ilgi gösterdi. Kestelspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gül tarafından Mezza Grill Restoran'da verilen davette bir konuşma yapan başkan Yücel, "Süper Amatör Küme'de yoluna kayıpsız devam eden Kestelsporumuzun yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularıyla yemekte bir araya geldik. Bu güzel organizasyonu düzenleyen değerli yöneticimiz Ahmet Gül’e teşekkür ediyor, takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.