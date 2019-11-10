Kestelspor 4 attı ve liderliği kaptı

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) Kestelspor fırtınası esmeye devam ediyor. Ligde uzun süredir bileği bükülemeyen mavi beyazlı takım, deplasmanda konuk olduğu lider Manavgat Belediyespor'a ilk mağlubiyetini tattırdı. Eski teknik direktörü Ali Haydar Durusoy'un çalıştırdığı Manavgat Belediyespor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Kestelspor, üst üste 6. maçını da kazanarak zirveye kuruldu. Yaklaşık 500 Alanyalı futbolseverin deplasmanda desteklediği Kestelspor, zorlu mücadelede ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan temsilcimiz güzel futbolunu bu yarıda da sürdürdü ve skoru 3-0'a getirdi. Manavgat Belediyespor bir gol bularak skoru 3-1'e getirse de, mücadelede son sözü Kestelspor söyledi ve bir gol daha bularak rakibini 4-1 mağlup etti. Temsilcimiz bu galibiyetle 19 puana yükseldi ve averajla liderliğe yükseldi.