Kestelspor 3 puanla tanıştı 2-0

MİLLİ Egemenlik Stadı'nda bugün saat 15.00'de başlayan mücadeleyi Berk Sipahi yönetti. Oyuna hızlı başlayan Kestelspor üst üste ataklarla rakip savunmayı zorladı. İlk yarıda aradığı golü Burak Emre Kayan ile bulan mavi beyazlar, soyunma odasına 1-0 skor üstünlüğü ile gitti. İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren Kestelspor, Mehmet Küçükdurmuş ile bir gol daha buldu ve skoru 2-0'a getirerek rahatladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kestelspor, sahasında oynadığı ilk BAL Ligi maçından galibiyetle ayrılmasını bildi.