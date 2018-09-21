Kestel'in konuğu Muratpaşa

Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizden Kestelspor, yarın sahasında Muratpaşa Belediyespor'u konuk edecek. Mahmutlarspor ve Payallarspor ise deplasmanda puan arayacak 

Kestel'in konuğu Muratpaşa
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ANTALYA Süper Amatör Küme'de 2'nci hafta heyecanı, yarın oynanacak olan maçlarla devam edecek. Ligdeki temsilcilerimizden Kestelspor, ilk hafta maçında Korkuteli Belediyespor'u deplasmanda 6-0 yenerek zirveye kurulmuştu. Oldukça moralli olan mavi beyazlılar, yarın Milli Egemenlik Stadyumu'nda Muratpaşa Belediyespor'u konuk edecek. Mücadele saat 15.30'da başlayacak. Ligdeki ilk maçını sahasında Kumluca Belediyespor ile oynayan Mahmutlarspor, rakibini 2-0 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yapmıştı. Mavi beyazlı takım yarın da deplasmanda Antalya Halspor'a konuk olacak. Saat 15.30'da başlayacak olan mücadelede, temsilcimiz 3 puan için sahada olacak. Ligdeki ilk haftayı BAY olarak tamamlayan bir diğer temsilcimiz Payallarspor da yarın saat 15.30'da Kınıkspor'a konuk olacak. Ancak sarı siyahlı ekipteki mali kriz hala sürüyor. Yarınki maça çıkıp çıkmayacağı belli olmayan Payallarspor yönetiminden maçla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, takımın sahaya çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu. 

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 23:08
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