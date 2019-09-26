Kestel yine deplasmanda

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'de bu yıl ilk kez mücadele eden Kestelspor, sezonun 2. hafta maçında 29 Eylül Pazar günü Muğla temsilcisi Yatağanspor'a konuk olacak. Yatağan İlçe Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak. Lige Karaman Belediyespor deplasmanında aldığı mağlubiyetle başlayan mavi beyazlılar, Yatağanspor'u yenerek BAL Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kestelspor, cumartesi günü Yatağan'a giderek kampa girecek.