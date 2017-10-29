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Kestel son nefeste 2-2 

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kestelspor, deplasmanda karşılaştığı lider Konyaaltı Belediyespor ile son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı

Kestel son nefeste 2-2 

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kestelspor, deplasmanda karşılaştığı lider Konyaaltı Belediyespor ile son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı

29 Ekim 2017 Pazar 16:48
Kestel son nefeste 2-2 
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ANTALYA Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizden Kestelspor, bugün deplasmanda lider Konyaaltı Belediyespor'a konuk oldu. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta lidere direnemeyen mavi beyazlı ekip 1 puanı son anda kurtardı. 22. dakikada Emre Sert'in golüyle 1-0 geriye düşen temsilcimiz,  60'da Volkan Ergin'in kendi kalesine attığı golle 2. şoku yaşadı. 70. dakikada Nezih Bayramoğlu ile farkı 1'e indirerek umutlanan Kestelspor, aradığı beraberlik golünü ise 89'da yine Nezih'in ayağından buldu ve 1 puanı son anda kurtardı. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Konaklıspor ise deplasmanda Antalya Asat Gençlikspor'a konuk oldu. Maçın her iki yarısında da etkili olamayan yeşil beyazlılar, 90 dakika sonunda sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Payallarspor ise bu haftayı maç yapmadan BAY olarak tamamladı.

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KestelAlanyaKestelspor
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