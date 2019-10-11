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Kestel Sarayköy deplasmanında

BAL Ligi'ndeki temsilcimiz Kestelspor, ligin 4. hafta maçında yarın lider Denizli Sarayköyspor'a konuk olacak

SPOR 11.10.2019, 18:41
Kestel Sarayköy deplasmanında
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BU sezon ilk kez yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'de 7. Grup'ta mücadele eden Kestelspor, geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan topladı. 4. hafta maçları öncesinde 4 puanla 5. sırada yer alan temsilcimiz, yarın deplasmanda lig lideri Denizli Sarayköyspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi bugün karayoluyla Denizli'ye gidecek olan mavi beyazlılar, burada kampa girerek yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. 

#Kestel Sarayköy #BAL Ligi
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