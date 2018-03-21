Kestel şampiyonu ağırlayacak

ANTALYA Süper Amatör Lig Play-Off Grubu'nda mücadele eden Konyaaltı Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kestelspor, Korkuteli Belediyespor, Finike Belediyespor, Kınıkspor ve Muratpaşa Belediyespor'un yer aldığı grupta mücadele eden Konyaaltı Belediyespor, son maçında Korkuteli'ni 4-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 10 maçlık Play-Off grubunda oynadığı 8 maçı da kazanan Konyaaltı Belediyespor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
UMUTLAR PLAY-OFF'TA
Süper Amatör Küme Play-Off Grubu'nda 2. sırada bulunan temsilcimiz Kestelspor ise umutlarını Play-Off maçlarına taşımak istiyor. Ligde, lider Konyaaltı Belediyespor'un ardından 2. sırada bulunan mavi beyazlılar, Pazar günü konuk edeceği Konyaaltı'ndan 1 puan alması durumunda Play-Off maçı oynamaya hak kazanacak. Öte yandan, Kestelspor'un tek maçlık Play-Off karşılaşmasına kalması durumunda, rakibinin büyük ihtimalle Manavgatspor olacağı da gelen bilgiler arasında.
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