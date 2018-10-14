Kestel pür neşe 1-2 

ANTALYA Süper Amatör Küme'de bu yıl şampiyonluk parolasıyla lige başlayan Kestelspor, 5. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bugün deplasmanda Finike Belediyespor'a konuk olan mavi beyazlılar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadele sonunda 2-1 galip gelmeyi başardı. Temsilcimize 3 puanı getiren golleri ise 63. dakikada Yalçın Akdoğan ve 82. dakikada Serkan Ak attı. Bu galibiyetle puanını 15'e yükselten ve ligin yenilgisiz lideri olmayı sürdüren Kestelspor, haftaya Beymelek Belediyespor'u konuk edecek.