Kestel prestij peşinde

PLAY-Off Grubu'nun ilk yarısında rakibini Alanya'da 2-0 mağlup eden mavi beyazlılar, Pazar günkü maçı da kazanarak Play-Out maçına moralli hazırlanmak istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kestelspor, dün yaptığı antrenmanla çalışmasına devam etti. Teknik Direktör Önder Karaveli gözetiminde yapılan antrenmanda Finike maçının taktik provası gerçekleşti. Son maçlarını da kazanarak Play-Out maçındaki rakiplerini beklemeye başlayacaklarını söyleyen Önder Karaveli, "Gönül isterdi ki şampiyon olarak çıkalım ama olmadı. Şimdi son bir Play-Out maçı oynayacağız. İnşallah el ele vererek Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükseleceğiz" dedi.