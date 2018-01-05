Kestel prestij peşinde

MİLLİ Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'de başlayacak. Geçtiğimiz haftayı BAY olarak maç yapmadan geçiren mavi beyazlılar, play-off oynamayı ise haftalar önceden garantilemişti. Liderliği kaptırdığı Konyaaltı'nı mağlup ederek tekrar koltuğa oturmak isteyen Kestelspor, 'Bu ligde kral benim' diyerek rakiplerine de gözdağı vermek istiyor. Yarın oynanacak olan bu dev mücadeleye tüm sporseverleri davet eden Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Herkesi Milli Egemenlik Stadyumu'na bekliyoruz" dedi.