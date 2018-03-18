Kestel Paşa'ya acımadı

MAÇIN henüz 1. dakikasında Lawal'ın golüyle öne geçen mavi beyazlılar, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. 53. dakikada Nezih, 66'da ise Bilgehan Demiral ile 3 farklı üstünlüğü eline alan Kestelspor, bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Lider Konyaaltı Belediyespor ise sahasında konuk ettiği Korkuteli Belediyespor'u 4-0'la geçerek 27 puana yükseldi ve 2 maç kala Play-Off Grubu şampiyonluğunu ilan etti. Grubun diğer maçında Finike Belediyespor da sahasında Kınıkspor'u 4-1 yendi.
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