Kestel mutlu bitirdi

LİGİ ikinci bitirmeyi geçtiğimiz hafta garantileyen temsilcimiz Kestelspor, son maçta Finike Belediyespor'a konuk oldu. İlk yarısını 3-1 önde kapattığı mücadeleden 4-3 galip ayrılan mavi beyazlılar, 25 puana yükselerek şampiyon Konyaaltı Belediyespor'un ardından ligi ikinci tamamladı. Kestelspor, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından belirlenecek olan tarihte Play-Out maçı yapacak. Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) son bilet olan Play-Out maçını kazanmak isteyen temsilcimiz, yıllar süren BAL Ligi hasretini dindirmek istiyor.

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