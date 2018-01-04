Kestel lideri ağırlayacak

ANTALYA Süper Amatör Küme 2. Grup'ta play-off oynamayı haftalar öncesinden garantileyen Kestelspor, ligin 17. hafta maçında lider Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek. Geçtiğimiz haftaya lider giren ancak BAY olduğu için maç yapmayan ve liderliği tekrar Konyaaltı'na kaptıran mavi beyazlı temsilcimiz, haftasonu Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede rakibini yenerek liderliği tekrar ele geçirmek istiyor. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Konaklıspor ise bu hafta Antalya Asat Gençlikspor'u ağırlayacak. Kazanarak ateş hattından uzaklaşmak isteyen Konaklıspor'da tek düşünce 3 puan. Ligdeki son temsilcimiz Payallarspor ise bu haftayı BAY olarak maç yapmadan geçirecek.

