Kestel lidere karşı

GEÇTİĞİMİZ haftayı BAY geçen mavi beyazlı temsilcimiz, deplasmanda karşılaşağı rakibini yenerek aradaki 7 puanlık farkı eritmenin peşinde olacak. Ligdeki diğer temsilcilerimizden Konaklıspor ise Antalya Asat Gençlikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele bugün saat 14.30'da başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz olan Payallarspor ise bu haftayı maç yapmadan BAY olarak tamamlayacak.