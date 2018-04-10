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Kestel'in rakibi Manavgat

Antalya Süper Amatör Küme Play-Off Grubu'nu 2. tamamlayarak Play-Out maçı oynamaya hak kazanan Kestelspor'un rakibi belli oldu

Kestel'in rakibi Manavgat

Antalya Süper Amatör Küme Play-Off Grubu'nu 2. tamamlayarak Play-Out maçı oynamaya hak kazanan Kestelspor'un rakibi belli oldu

10 Nisan 2018 Salı 00:10
Kestel'in rakibi Manavgat
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STATÜ gereği Bölgesel Amatör Lig 7. Grubu 13. sırada tamamlayacak olan ekiple Play-Out maçı yapacak olan Kestelspor, Manavgatspor ile kader maçına çıkacak. Kazananın gelecek yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceği bu dev karşılaşma, 29 Nisan ile 5 Mayıs arasında belirlenecek olan bir tarihte ve tarafsız sahada oynanacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Süper Amatör Küme Play-Off GrubuManavgatKestelspor
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