Kestel'in rakibi Manavgat

STATÜ gereği Bölgesel Amatör Lig 7. Grubu 13. sırada tamamlayacak olan ekiple Play-Out maçı yapacak olan Kestelspor, Manavgatspor ile kader maçına çıkacak. Kazananın gelecek yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceği bu dev karşılaşma, 29 Nisan ile 5 Mayıs arasında belirlenecek olan bir tarihte ve tarafsız sahada oynanacak.