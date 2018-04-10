Kestel'in rakibi Manavgat

STATÜ gereği Bölgesel Amatör Lig 7. Grubu 13. sırada tamamlayacak olan ekiple Play-Out maçı yapacak olan Kestelspor, Manavgatspor ile kader maçına çıkacak. Kazananın gelecek yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceği bu dev karşılaşma, 29 Nisan ile 5 Mayıs arasında belirlenecek olan bir tarihte ve tarafsız sahada oynanacak.
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