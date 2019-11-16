Kestel'in konuğu Ortaca
BAL Ligi 7. Grup'taki temsilcimiz lider Kestelspor, yarın kendi saha ve seyircisi önünde Ortaca Belediyespor'u ağırlayacak. Kazanarak liderliğini sürdürmek isteyen mavi beyazlılarda tek düşünce 3 puan almak
SPOR 16.11.2019, 00:07 15.11.2019, 19:16
Cemali AYGIR
BÖLGESEL Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Kestelspor, ligin 9. hafta maçında yarın Ortaca Belediyespor'u konuk edecek. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'de başlayacak. Geçtiğimiz hafta hiç yenilgisi olmayan lider Manavgat Belediyespor'u 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek zirveye yerleşen mavi beyazlılar, Ortaca Belediyespor engelini de aşarak yoluna devam etmek istiyor. Kritik maça tüm sporseverleri davet eden Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Kötü başladığımız ligde geride kalan 8 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturmayı başardık. Şimdi ise sahamızda Ortaca Belediyespor'u konuk edeceğiz. Yarın oynayacağımız bu kritik maça tüm futbolseverleri davet ediyorum" dedi.
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