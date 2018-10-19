Kestel'in konuğu Beymelek

Antalya Süper Amatör Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Ligin lideri durumunda bulunan temsilcimiz Kestelspor, bugün saat 15.30'da Beymelek Belediyespor'u konuk edecek

Kestel'in konuğu Beymelek
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SÜPER Amatör Lig'e bu yıl iyi bir başlangıç yaparak 5'te 5 yapan Kestelspor, ligin 6. hafta maçında bugün Milli Egemenlik Stadyumu'nda Beymelek Belediyespor'u konuk edecek. Ligde 15 puanla lider durumda olan mavi beyazlılar, bugün Beymelek engelini de aşıp 6'da 6 yapmak istiyor. Karşılaşmanın tüm hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz, dün kampa girerek bugünkü maç saatini beklemeye başladı. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Payallarspor da yarın deplasmanda Antalya Asat Gençlikspor'un konuğu olacak. Mücadele saat 15.30'da başlayacak. 

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