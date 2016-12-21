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Kestel hedefe koşuyor

Süper Amatör Küme'de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Kestelspor, 14. hafta maçında bu hafta sonu Antalya Asat Gençlikspor'a konuk olacak. Namağlup unvanını korumak isteyen Mavi-Beyazlı ekibin teknik patronu Durusoy galibiyetten emin

Kestel hedefe koşuyor

Süper Amatör Küme'de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Kestelspor, 14. hafta maçında bu hafta sonu Antalya Asat Gençlikspor'a konuk olacak. Namağlup unvanını korumak isteyen Mavi-Beyazlı ekibin teknik patronu Durusoy galibiyetten emin

21 Aralık 2016 Çarşamba 21:31
Kestel hedefe koşuyor
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BU yıl Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) çıkmayı kafasına koyan Alanya Belediyesi Kestelspor, geçtiğimiz hafta sonunda Gazipaşa Belediyespor'u zorlanmadan 3-0'lık net bir skorla mağlup etmişti. Bu galibiyetin sevincini yaşayan ve yenilgisiz olarak yoluna devam eden Mavi-Beyazlı ekip, şimdi de deplasmanda oynayacağı Antalya Asat Gençlikspor maçına kilitlendi. Ligin zayıf ekiplerinden olan rakiplerini ciddiye aldıklarını ve hazırlıklarını da bu doğrultuda sürdürdüklerini söyleyen teknik direktör Ali Haydar Durusoy, oyuncularından hata istemediğini aktardı. 

‘HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

Bu yıl yenilgisiz olarak liderliği sürdürdüklerinin de altını çizen tecrübeli teknik adam "Sezona yeni bir yönetim, yeni bir ekip, yeni oyuncular ve muhteşem bir açılış töreni ile 'merhaba' demiştik. Yönetim kurulumuzdan ve taraftarlarımızdan aldığımız bu güçle, bizler de elimizden geleni yaparak buralara kadar geldik. Ligde artık son 5 haftaya giriyoruz. Bu yıl istediğimiz BAL Ligi'ne yükselerek hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 
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Bölgesel Amatör LigiSüper Amatör Küme
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