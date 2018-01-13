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Kestel Halspor virajında

Antalya Süper Amatör Küme'de lig, bu hafta sonunda oynanacak olan maçlarla sona erecek. Ligde 37 puanla lider Konyaaltı'nın ardından ikinci durumda yer alan Kestelspor, yarın Antalya Halspor ile deplasmanda karşılaşacak

Kestel Halspor virajında

Antalya Süper Amatör Küme'de lig, bu hafta sonunda oynanacak olan maçlarla sona erecek. Ligde 37 puanla lider Konyaaltı'nın ardından ikinci durumda yer alan Kestelspor, yarın Antalya Halspor ile deplasmanda karşılaşacak

13 Ocak 2018 Cumartesi 00:00
Kestel Halspor virajında
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ANTALYA'DA oynanacak olan mücadele saat 14.00'de başlayacak. Zayıf rakibi karşısında galip gelerek puanını Konyaaltı Belediyespor ile eşitlemek isteyen mavi beyazlı temsilcimiz, 40 puana ulaşmak ve liderliği tekrar ele geçirme peşinde olacak. Eğer Kestelspor kazanarak 40 puana ulaşırsa, Konyaaltı Belediyespor ile prosedür gereği son bir maç yapacak. Bilindiği üzere iki ekibin karşılıklı sahalarında oynadığı iki mücadele de 2-2 berabere sonuçlanmıştı. 
Antalya Süper Amatör Küme'deki diğer temsilcilerimizden Konaklıspor ise bu yıl 1. Amatör Küme'ye düştü. 13 puanda kalan yeşil beyazlı temsilcimiz, son maçını bugün Payallarspor ile yapacak. Konaklı Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'de başlayacak. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKestelsporAntalya Halspor
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