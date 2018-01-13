Kestel Halspor virajında

ANTALYA'DA oynanacak olan mücadele saat 14.00'de başlayacak. Zayıf rakibi karşısında galip gelerek puanını Konyaaltı Belediyespor ile eşitlemek isteyen mavi beyazlı temsilcimiz, 40 puana ulaşmak ve liderliği tekrar ele geçirme peşinde olacak. Eğer Kestelspor kazanarak 40 puana ulaşırsa, Konyaaltı Belediyespor ile prosedür gereği son bir maç yapacak. Bilindiği üzere iki ekibin karşılıklı sahalarında oynadığı iki mücadele de 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Antalya Süper Amatör Küme'deki diğer temsilcilerimizden Konaklıspor ise bu yıl 1. Amatör Küme'ye düştü. 13 puanda kalan yeşil beyazlı temsilcimiz, son maçını bugün Payallarspor ile yapacak. Konaklı Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'de başlayacak.

