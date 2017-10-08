Kestel gol oldu yağdı: 0-4

ANTALYA Süper Amatör Küme 2. Grup'ta mücadele eden Alanya Belediyesi Kestelspor, ligin 5. hafta maçında bugün deplasmanda Gazipaşa Belediyespor ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında gol şov yapan mavi beyazlılar, rakibini Ali Can Sümbül ve Lawal Shehu Giwa'nın (3) golleriyle 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Kestelspor, Konyaaltı Belediyespor'un ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Maçın ardından konuşan Kestelspor Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Kontrollü oynadığımız bir ilk yarının ardından rakibimizin eksiklerini gördük. İkinci yarıda ise öğrencilerim dediklerimi harfiyen uyguladı ve galip geldik. Kestelspor daha güzel günler görecek" dedi.

PAYALLAR NEFES ALDI

SAL'daki bir diğer temsilcimiz Demir Asansör Payallarspor da bu hafta Antalya Halspor'u ağırladı. Konaklı Stadyumu'nda oynanan maçın henüz 2. dakikasında Ümit Baskil'in kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı siyahlılar, 14. dakikada Enes Burak Faydacı ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son dakikasında Şaban Aksoy ile bir gol daha bulan Payallarspor, soyunma odasına 3-0'lık avantajla girdi. Maçın ikinci yarısında da kontrollü oyununu sürdüren sarı siyahlılar rakibine boş alan bırakmazken, konuk ekip Halspor'un tek golü ise 66. dakikada Mehmet Barış Demir'den geldi. Payallar bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, Halspor ise 1 puanda kaldı ve puan cetvelinde son sırada yer aldı.

LİDERİ ELİNDEN KAÇIRDI

Süper Amatör'deki 3. temsilcimiz Konaklıspor da bu hafta lider Konyaaltı Belediyespor'u ağırladı. Gökçen Öztürk'ün yönettiği maçta ilk gol sesi 20. dakikada Konyaaltı'ndan geldi. Yalçın Akdoğan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konaklıspor ise bu gole 1 dakika sonra Hanifi Akar'ın golüyle cevap verdi. Soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle giren Konaklıspor, 60. dakikada Emre Sert'in golüne engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Konaklıspor 2 puanda kalırken, Konyaaltı Belediyespor ise puanını 15'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.



SAL 2. GRUP PUAN DURUMU

O G B M A Y P AV

1.KONYAALTI BLD 5 5 0 0 13 5 15 8

2.KESTELSPOR 5 3 2 0 15 6 11 9

3.SANAYİSPOR 4 2 2 0 8 6 8 2

4.MURATPAŞA BLD 4 2 1 1 11 6 7 5

5.PAYALLARSPOR 5 2 1 4 9 6 7 3

6.KONAKLI BLD 4 0 2 2 7 11 2 -4

7.GAZİPAŞA BLD 4 0 2 2 2 9 2 -7

8.ASAT GENÇLİK 5 0 1 4 4 12 1 -8

9.HALSPOR 4 0 1 3 5 13 1 -8