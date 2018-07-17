Kestel'e kariyerli hoca

GEÇTİĞİMİZ yılların aksine daha mütevazi bir takım oluşturmak amacıyla transferde sessiz kalan Kestelspor, takımın başına getireceği teknik sorumlu için ince eleyip sık dokudu ve şampiyonluk yaşamış kariyerli bir antrenör ile anlaştı. Kestel, BAL'da şampiyonluk yaşayan, 3. Lig'e taşıdığı, 3 sezon çalışıp 2. lig'e terfi maçları oynattığı Sandıklıspor'un başarılı teknik sorumlusu Hakan Hayati Karaca'yı takımın başına getirdi. Geçen yılki kadrosundan 5-6 oyuncusunu tutan Kestelspor'un bölgedeki gençlerden oluşan mütevazi bir takım ile lige katılması bekleniyor. Mavi beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına 25 Temmuz tarihinde başlayacak.