Kestel durdurulamıyor



ALTBAŞLIK

ALANYA'NIN Antalya Amatör Küme'deki en güçlü temsilcisi Kestelspor, ligin 6. hafta maçında da galip gelerek 18 puana yükseldi. Cumartesi günü sahasında Beymelek Belediyespor'u konuk eden mavi beyazlılar, ilk yarısını 2-0 önde bitirdikleri maçta 6-0 galip gelerek adeta gövde gösterisi yaptılar. Maçın 3. dakikasında Oğulcan Ahmet Erdul ile öne geçen Kestelspor, 14. dakikada Yalçın Akdoğan ile farklı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da golle başlayan Kestelspor, 48'de Nuran Gurbanov ile 3-0 öne geçti. 56. dakikada ise sahneye yine Yalçın Akdoğan çıktı. Şık bir golle kendisinin 2, takımının da 4. golünü atan Yalçın büyük sevinç yaşadı. Mücadelenin 63. dakikasında Osman Çağlar Uç ile 5. golü bulan mavi beyazlılar, 84. dakikada da Nuran Gurbanov'un golüyle skoru 6-0'a getirdi. Bu galibiyetle puanını 18'e yükselten Kestelspor, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.