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Kestel dev maça hazırlanıyor

Antalya Süper Amatör Küme Play-Off Grubu'nda sezonu 2. sırada tamamlayarak Play-Out maçı oynamaya hak kazanan Kestelspor, Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un U21 Takımı ile yarın bir hazırlık maçı yapacak

Kestel dev maça hazırlanıyor

Antalya Süper Amatör Küme Play-Off Grubu'nda sezonu 2. sırada tamamlayarak Play-Out maçı oynamaya hak kazanan Kestelspor, Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un U21 Takımı ile yarın bir hazırlık maçı yapacak

17 Nisan 2018 Salı 00:48
Kestel dev maça hazırlanıyor
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SAAT 11.00'de başlayacak olan mücadele, Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak. Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselebilmek için Manavgatspor ile oynayacağı Play-Out maçını bekleyen Kestelspor, maç tarihinin henüz belli olmamasından dolayı hazırlık maçları yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Mavi beyazlılar, geçtiğimiz hafta da bir hazırlık maçı yaptığı Alanyaspor U21 takımını Lawal'ın attığı gollerle 2-0 yenmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Süper Amatör Küme
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