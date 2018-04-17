Kestel dev maça hazırlanıyor

SAAT 11.00'de başlayacak olan mücadele, Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak. Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselebilmek için Manavgatspor ile oynayacağı Play-Out maçını bekleyen Kestelspor, maç tarihinin henüz belli olmamasından dolayı hazırlık maçları yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Mavi beyazlılar, geçtiğimiz hafta da bir hazırlık maçı yaptığı Alanyaspor U21 takımını Lawal'ın attığı gollerle 2-0 yenmişti.