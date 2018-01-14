Kestel'den gol şov 0-7

İLK yarısı 6-0 biten mücadeleden 7-0 galip ayrılan mavi beyazlı temsilcimiz, 40 puana yükselerek liderliği geri aldı. SAL'da normal sezon tamamlandı ancak play-off maçlarına şampiyon olup 3 puanla gidecek olan takımı, Kestelspor ile Konyaaltı Belediyespor arasında oynanacak olan mücadele belirleyecek. Bilindiği üzere aynı puana sahip olan iki ekip ligde oynadıkları iki maçta da 2-2 berabere kalmıştı. Prosedür gereği iki takım son bir maç daha yapacak. Play-Off'a şampiyon giden takım 3 puan, 2. giden takım ise 2 puan avantajına sahip oluyor. Maçın tarihi ve yeri ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
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