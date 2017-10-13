Kestel'de hedef 3 puan

LİGDEKİ 3 temsilcimizden Kestelspor sahasında Antalya Sanayispor'u ağırlayacak. Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Konaklı Belediyespor ise deplasmanda Antalya Halspor ile karşılaşacak. Maç saat 13.00'de başlayacak. SAL'da bu sezon ilk yılını yaşayan Payallarspor da deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'a konuk olacak. Yarın oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.