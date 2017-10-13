Kestel'de hedef 3 puan

LİGDEKİ 3 temsilcimizden Kestelspor sahasında Antalya Sanayispor'u ağırlayacak. Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Konaklı Belediyespor ise deplasmanda Antalya Halspor ile karşılaşacak. Maç saat 13.00'de başlayacak. SAL'da bu sezon ilk yılını yaşayan Payallarspor da deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'a konuk olacak. Yarın oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak.