Kestel'de 2 transfer

BU yıl Bölgesel Amatör Lig (BAL) arenasında mücadele edecek olan Kestelspor, 2009-2010 futbol sezonunda Alanyaspor'da forma giyen ve ardından Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Hatayspor, Sarıyerspor ve İnegölspor takımlarında 1. Lig ve 2. Lig deneyimleri yaşayan sol kanat oyuncusu Cihan Yeşilırmak ile her konuda anlaşarak imzayı attırdı. Mavi beyazlılar, 3 sezon Turgutluspor'da forma giyen ve BAL Ligi şampiyonluğu da yaşayan ön libero Rıdvan Coşkun'u da kadrosuna kattı. Turgutluspor ile 3. Lig tecrübesi de yaşayan Rıdvan Coşkun, gösterdiği performansla 2. Lig takımı olan Zonguldak Kömürspor'a transfer olmuştu. Kulübü ile olan sözleşmesi sona eren Rıdvan'ı da transfer eden Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "3 veya 4 kaliteli isim ve 2-3 ağabeylik yapabilecek pozisyondaki futbolcularla, mütevazi, haddini bilen ama sürprizi de kovalayan, genç ve ekonomik bir ekip yapıp, BAL Ligi'ndeki ilk yılımızda sevilen, izlenen, heyecanlı ve lige renk katan bir ekip oluşturmak istiyoruz. Yeni transferlerimiz hayırlı olsun" dedi.