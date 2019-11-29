Kestel 'Çal'acak taraftar oynayacak

Cemali AYGIR

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup'taki temsilcimiz lider Kestelspor, 11. hafta maçında yarın ligin zayıf ekiplerinden Çal Belediyespor'u ağırlayacak. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak daha sonra üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe kadar yükselen mavi beyazlılar, Çal Belediyespor engelini kayıpsız aşarak yoluna devam etmek istiyor. Hazırlıklarını sürdüren Kestelspor'da tüm camia galibiyete kilitlendi. Yarın Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan bu önemli mücadeleye tüm sporseverleri davet eden Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Tüm olumsuzluklara rağmen lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Yarınki maçta da taraftar desteğini arkamıza alarak kazanmak istiyoruz" dedi.