Kestel 'Çal'acak taraftar oynayacak
Lider Kestelspor'un 11. haftadaki konuğu Çal Belediyespor olacak. Milli Egemenlik Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadelede rakibini yenmek isteyen mavi beyazlıların hedefi ligin zirvesine demir atmak
SPOR 29.11.2019, 18:32
Cemali AYGIR
BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup'taki temsilcimiz lider Kestelspor, 11. hafta maçında yarın ligin zayıf ekiplerinden Çal Belediyespor'u ağırlayacak. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak daha sonra üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe kadar yükselen mavi beyazlılar, Çal Belediyespor engelini kayıpsız aşarak yoluna devam etmek istiyor. Hazırlıklarını sürdüren Kestelspor'da tüm camia galibiyete kilitlendi. Yarın Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan bu önemli mücadeleye tüm sporseverleri davet eden Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Tüm olumsuzluklara rağmen lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Yarınki maçta da taraftar desteğini arkamıza alarak kazanmak istiyoruz" dedi.
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