Kestel bir attı üç aldı 1-0

ANTALYA Süper Amatör Küme'de Kestelspor fırtınası devam ediyor. Ligde yenilgisiz liderliğini sürdüren mavi beyazlılar, bugün Milli Egemenlik Stadyumu'nda Kınıkspor'u ağırladı. Taraftarı önünde oynadığı maça baskılı başlayan Kestelspor, Nuran Gurbanov'un 34. dakikada attığı tek golle maçı kazandı. Mücadeleyi izleyenler arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de vardı. Başkan Yücel, maçın ardından soyunma odasına inerek futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti. 8'de 8 yapan ve maç fazlasıyla en yakın rakibine 8 puan fark atan Kestelspor, Bölgesel Amatör Lig yolunda dev bir zafere daha imza attı.