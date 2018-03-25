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Kestel BAL'a kilitlendi

Antalya Süper Amatör Küme Play-Off Grubu 9. maçında bugün şampiyon Konyaaltı Belediyespor'u konuk eden Kestelspor, rakibini Volkan ve Ali'nin ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek BAL Ligi için son bir Play-Off maçı oynamayı garantiledi

Kestel BAL'a kilitlendi

Antalya Süper Amatör Küme Play-Off Grubu 9. maçında bugün şampiyon Konyaaltı Belediyespor'u konuk eden Kestelspor, rakibini Volkan ve Ali'nin ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek BAL Ligi için son bir Play-Off maçı oynamayı garantiledi

25 Mart 2018 Pazar 19:29
Kestel BAL'a kilitlendi
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MİLLİ Egemenlik Stadyumu'nda bugün oynanan mücadeleye temsilcimiz Kestelspor, Cihangir, Volkan, Doğan, Osman, Ali Deniz, Kaan, Bilgehan, Lawal, Nezih, Metin ve Hasan Karaduman ilk 11'i ile çıktı. Karşılıklı atakların sonuç bulmadığı ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan mavi beyazlılar, 66'da Volkan Ergin'in golü ile 1-0 öne geçti. 81'de Ali Yıldırım'ın golüyle 2 farklı üstünlüğü ele geçiren temsilcimiz, karşılaşmayı 2-0 kazanarak Play-Off maçı oynamayı garantiledi. Kestelspor, gelecek hafta yapılacak olan 10. hafta maçlarının ardından belirlenecek tarafsız bir sahada BAL Ligi'nden gelen bir takımla son bir Play-Off maçı oynayacak. Mavi beyazlılar kazandığı takdirde yıllardır hayalini kurduğu BAL Ligi'ne yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Süper Amatör Küme Play-Off
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