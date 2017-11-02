Kestel arayı kapatma peşinde

MİLLİ Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.30'da başlayacak. Oynanacak olan 9. hafta maçıyla Antalya Süper Amatör Lig'de ilk devre sona erecek. Mavi beyazlı ekip, sahasında oynayacağı Halspor maçını rahat kazanıp, lider Konyaaltı Belediyespor'un BAY geçeceği haftada 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor. SAL'daki diğer temsilcilerimiz Konaklıspor ve Payallarspor ise pazar günü batı Alanya derbisi yaşatacak. Konaklı Stadı'nda saat 14.00'de karşılaşacak olan iki ekip, ilk yarıyı 3 puanla tamamlamanın hesaplarını yapıyor.
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