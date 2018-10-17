Kestel 6'da 6 istiyor

BU yıl sezona "O sene bu sene" parolasıyla başlayan Kestelspor, Antalya Süper Amatör Küme'de sezona müthiş bir başlangıç yaparak 5. hafta sonunda 15 puanla zirvede yer aldı. Yoluna kayıpsız devam etmek ve şampiyon olarak BAL Ligi'ne yükselmek isteyen mavi beyazlı ekip, ligin 6. haftasında oynayacağı Beymelek Belediyespor maçına kilitlendi. 20 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kestelspor, Beymelek engelini de taraftarlarının desteği ile kayıpsız geçmek istiyor.

SAL'daki diğer temcilcilerimizden Mahmutlarspor ise bu hafta Muratpaşa Belediyespor'a konuk olacak. Mücadele 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Antalya'da oynanacak. Ligdeki bir başka temsilcimiz olan Payallarspor ise Asat Gençlikspor deplasmanına konuk olacak. Bu mücadele de 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Antalya'da oynanacak.