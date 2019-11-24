Kestel 3 puanı 3 golle aldı

BÖLGESEL Amatör Lig'de fırtına gibi esen Kestelspor, 10. hafta maçında bugün Sarayönü Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı. Geçtiğimiz hafta Ortaca Belediyespor'a karşı kendi sahasında şok bir mağlubiyet alan mavi beyazlılar, Sarayönü karşısında galip gelerek camiayı sevince boğdu. Temsilcimizin golleri Osman,Mehmet ve Ertan'dan geldi. Bu galibiyetle puanını 22'ye yükselten Kestelspor, liderliğini devam ettirdi. Sarayönü ise 9 puanda kaldı.