Kepez’e 3 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya

MUĞLA Dalyan’da yapılan, Yıldız, Genç, Büyük Bayanlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası’nda, Kepez Belediyespor güreşçileri altın, gümüş ve bronz madalyaları topladılar. Sarıgerme Plajı'nda iki gün süren şampiyonaya, 27 ilden 375 güreşçi katıldı.



Kepez madalyaları topladı

Gerçekleştirilen müsabakalarda Yıldız Kızlar kategorisinde Özlem Şimşek, gümüş madalya, Genç Kızlar kategorisinde 45-50 kg. da Zühre Nur Bambul ve 60 kiloda Nur Çınar altın madalya, 60 kg. da Şerife Nur Tarakçı ve Fatma Zehra Kanlı Ada gümüş madalya ve Süeda Özcan bronz madalya aldı. Büyük Bayanlar kategorisinde 60 kg. da Nur Çınar altın madalya; 45-50 kg. da Zühre Nur Bambul, 60 kg. da Nupelda Ergünüz ve 70+ kg. da Fatma Zehra Kanlı Ada gümüş madalya, 60 kg. da Şerife Nur Tarakçı bronz madalya’nın sahibi oldular. Genel toplamda 3 altın, 6 gümüş, 2 bronz, madalya alan sporcular 6 - 7 Ekim’de Muğla’da yapılacak Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası’nda Ayyıldızlı mayo ile ülkemizi temsil edecekler.



Tütüncü: “Gururlandık”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez’in spor okullarında yetişen ve Kepez Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde alt yapıya girerek eğitim gören evlatlarımızın başarılarından gurur duyuyoruz. Başarılarının devam edeceğine ve sadece Kepezimizi ve Antalya’mızı değil Türkiye’mizi temsil ederek başarılar elde edeceklerine inanıyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 13:27