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Kepez'de Engin Taşkıran Dönemi Sona Erdi

Kepez Belediyespor Basketbol A Takım Koçu Engin Taşkıran ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Kepez'de Engin Taşkıran Dönemi Sona Erdi

Kepez Belediyespor Basketbol A Takım Koçu Engin Taşkıran ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

07 Kasım 2017 Salı 16:21
Kepez'de Engin Taşkıran Dönemi Sona Erdi
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KEPEZ Belediyespor Basketbol A Takım Koçu Engin Taşkıran ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kepez Belediyespor'da uzun yıllar görev yapan Engin Taşkıran, sezon başında alınan kararla birlikte karşılıklı anlaşılarak ayrılığı resmi olarak duyurdu. Yeni sezonda altyapı sorumlusu Atalay Gemen'i A takım Koçu olarak göreve getiren Kepez Belediyespor 10 yılı aşkın süredir görev yapan Engin Taşkıran'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunup, karşılıklı ayrılığı duyurdu.

Hizmetlerinden dolayı teşekkür

Kepez Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Hakan Çatal, "Engin Taşkıran'ın yuvası burasıdır. 10 yılı aşkın yürüttüğü görevini layıkıyla yerine getirdi. Engin Taşkıran, Antalya'da basketbolun abisidir ve öylede kalacaktır. Kepez Belediyespor olarak yapmış olduğu hizmetlerden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Koç Taşkıran bunun bir ayrılık olmadığını, Kepez Belediyespor ile karşılıklı anlaşarak böyle bir karar alındığını ve Kepez'in her zaman kendi yuvası olduğunu ifade etti. 

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Anahtar Kelimeler:
Kepez BeledıyesporBASKETBOL AENGİN TAŞKIRAN
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