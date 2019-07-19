Kepez BAL'a hazırlanıyor

ANTALYA'NIN BAL Ligi'ndeki temsilcilerinden olan Kepez Belediyespor futbol takımı, antrenmanlara hız verdi. 2019-2020 sezonu Bölgesel Amatör Futbol Ligine hazırlanan Kepez Belediyespor, geçen sezon Spor Toto BAL 2'ncisi olmuş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynamaya hak kazanmıştı. Bu sene gençlere daha çok şans verileceğine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bu yıl gençlerimizden oluşan bir kadro ile lige çıkacağız. Antalyamızı bu yıl da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Kepez Belediyespor olarak, Antalya futboluna bugüne kadar sağladığımız katkıyı her zamanki gibi devam ettireceğiz. Biz şampiyonluk için değil, Antalya futboluna katkı sağmak için yola çıktık. Futbol kamuoyunu da gençlerimizi desteklemeye ve gençlerimizin önünü açmaya çağırıyoruz" dedi.

