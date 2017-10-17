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Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şubesi, Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya'yı kadrosuna kattı

Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şubesi, Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya'yı kadrosuna kattı

17 Ekim 2017 Salı 19:14
Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya Fenerbahçe'de
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FENERBAHÇE Spor Kulübü Atletizm Şubesi, Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya'yı kadrosuna kattı.
 
Uzun mesafe koşucusu milli sporcu, 23. Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın, 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası 3000 metre su engellide gümüş madalya kazanmış, 27. Dünya kros Şampiyonası'nda da karışık takım kategorisinde bronz madalya alan ekipte yer almıştı.
 

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Kenya Asıllı Türk
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