Kenetlen Alanya

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 31. hafta maçında Pazartesi günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Haftaya şok bir kaza ve Josef Sural'in ölüm haberi ile başlayan, psikolojik olarak da zor günler geçiren turuncu yeşilli takım, mücadelenin hazırlıklarını Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise Konyaspor maçının taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

TARAFTAR SURAL'I ANACAK

Konyaspor ile oynanacak olan kritik maç için hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar da, elim kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ı tribünlerde anacak. Çeşitli koreografi ve tezahüratlar hazırladıkları öğrenilen turuncu yeşilli taraftarların, maç boyunca Sural için destek verecekleri öğrenildi. Tüm sporseverleri de maça davet eden taraftarlar "Her maçın önemi ayrı ancak bu maçın önemi daha fazla. Josef Sural'in aziz anısı için bu maçta tribünlerin tamamen dolması gerekiyor. Oyuncumuza hak ettiği değeri desteklerimizle vermeliyiz" dediler.

