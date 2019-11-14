Kendisi Trabzonsporlu tabelası Alanyasporlu 

GAZETECİLERE işletmeciliğini yaptığı bakkal önünde poz veren Çuvalcı, yaklaşık 15-20 yılın ardından ilk kez gittiği maçta atılan penaltı golünden sonra kendinden geçtiğini söyledi. Trabzon’da işlettiği 'Laz Bakkal' adlı dükkanı da herkesin ilgi odağı olan Çuvalcı, "Hayatımda hiç futbol oynamadım ancak futbolu çok seviyorum. Maçları seyrederken çok heyecan yaptığımdan dolayı stada uzun zamandan beri gidemiyordum. Yaklaşık 15-20 yılın ardından arkadaşlarım beni 'Çılgınlar' adlı taraftarın bulunduğu bölüme getirerek burada Alanyaspor maçını izlemeye başladım. Alanyaspor maçında takımımızın 25. dakikada kırmızı görmesinin ardından şoka uğradım. Ancak ilerleyen dakikalarda gol attıktan sonra artık bende film koptu. Trabzonspor gol attığı zaman yerimde duramıyorum, o anda kendimden geçiyorum" dedi.

Çuvalcı'nın işletmeciliğini yaptığı Laz Bakkal'ın, Alanyaspor'un renklerini taşıyan turuncu yeşilli tabelası ise dikkat çekti.