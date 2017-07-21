'Kendinize kulüp bulun'

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'da, 3 yabancı futbolcu ile yollar ayrılıyor. Takımın Erzurum'da yapılan ilk ve Avusturya'da yapılan ikinci etap kampına götürülmeyen Çek kaleci Zdenek Zlamal, Hollandalı forvet Glynor Plet ile ikinci etap kampına dahil edilmeyen Sırp stoper Darko Lazic'ten kendilerine kulüp bulmaları istendi. Geçtiğimiz sezon başında Çek ligi ekiplerinden Bohemians 1905 kulübünden transfer edilen Zlamal, turuncu yeşilli forma ile 10 lig, 1 de Türkiye Kupası maçında oynadı. Devre arasında Rusya ekibi Anzhi Makhachkala'dan transfer edilen Lazic ise sadece 4 maçta süre alabildi. Yine devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Hollandalı forvet Plet de 10 lig maçında süre aldı ve sadece 1 gol kaydedebildi.
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