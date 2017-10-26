Kendi seyircilerine deplasman yasağı!

TÜRKİYE'NİN grubundan lider çıkan İzlanda'nın ardından ikinci olarak play off oynama hakkı kazanan Hırvatistan ve H Grubu'nda lider Belçika'nın ardından ikinci olan Yunanistan bu yaz Rusya'da gerçekleşecek olan Dünya Kupası'na katılabilmek için play off turunda karşı karşıya gelecek.
İki ülkeden deplasman yasağı kararı!
Hatırlanacağı üzere EURO 2012 Elemeleri'nde F Grubu maçlarında karşılaşan iki takım taraftarları iki ülkede oynanan maçlarda büyük olaylar çıkarmıştı. Bunu göz önüne alan ülke federasyonları, önlem olarak deplasman seyircisine bilet satmama kararı aldı ve konuyla ilgili olarak da FIFA'yı bilgilendirdi.
Dünya Kupası Elemeleri play off ilk maçı 9 Kasım'da Hırvatistan'da, rövanş ise 12 Kasım'da Yunanistan'da oynanacak.
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